気温が上がるにつれて、装いもどんどん薄着にシフトしていくこれからの季節。そんなときに気になるのがインナーです。透けやラインを気にしながらコーデを組むのは、意外と手間がかかるもの。そこで頼りになりそうなのが【ユニクロ】のブラトップ。下着いらずで1枚で着られる手軽さに加え、きれいめにもカジュアルにもなじむデザインが揃っています。着心地と見た目、どちらも妥協しないアイテムとして、ぜひワー