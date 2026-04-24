ファミマで買えた！ハローキティの大人気「食玩」が可愛すぎる〜♪「ミラーコレクション付きグミ」実物レビュー

2026年4月20日（月）、バンダイから「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」が発売されました！

（写真）「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」開封レビュー

今回は、実際に購入した筆者が、開封結果とあわせてミラーチャームのデザインやサイズ感、魅力を詳しくレビューします♪

【ハローキティ新作】入手困難な大人気「ミラーコレクション付きグミ」食玩を徹底レビュー

グミもかわいいキティちゃんデザイン♪

商品情報

「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」

価格：税込385円

販売場所：全国量販店の菓子売場など

発売日：2026年4月20日（月）

「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」は、キティちゃんのダイカットミラーチャームが付いてくるグミです。

■「ハローキティ ミラーコレクション」のラインナップは全13種類！

1．ノーマル

2．日焼け

3．モノトーン千鳥格子

4．パープルレオパード

5．ピンクハート

6．マゼンタドット

7．ライトブルー

8．グリーンボーダー

9．ブラック×ピンク

10．ライトブルーボーダー

11．ネイビー×ブルーチェック

12．女子高生

13．マゼンタピンク×チェック

ミラーコレクションは、ラインナップすべてがハローキティデザイン。

※名称は、公式ホームページをもとに筆者が体の色や洋服、リボンのデザインから付けたものです。

日焼けキティちゃんのような小麦色ボディは見慣れていますが、今回はブラックやネイビー、マゼンタピンクなど、ボディ自体のカラーが印象的なデザインも登場。かなり攻めたカラー展開に、キティファンとしてはテンションが上がります…！

熾烈な争奪戦を経て…ファミマで4個購入！

今回、発売日にSNSで目撃情報が上がっていたのは、イオンとローソンでした。

まずはローソンへ向かったものの、陳列棚には空っぽのボックスのみ。すでに狩られたあとでした…！

その後、イオン、スーパーマルエツも巡ってみましたが、こちらも撃沈。最後に一縷の望みをかけて立ち寄ったファミリーマートでようやく発見！とはいえ、ここでもボックスはかなりスカスカの状態で、なんとか4個を確保できました。

キティちゃん人気、恐るべしです……！

■開封結果はこちら

ミラーは、パッケージ背面に付属している袋の中に入っています。

今回の筆者のお目当ては、「2．日焼け」「5．ピンクハート」「9．ブラック×ピンク」。期待を込めて1個目を開封してみると……

なんと、お目当ての「9．ブラック×ピンク」が登場！

こちらは、前項でも触れたブラックカラーのボディのキティちゃん。目、鼻、ひげはピンクで描かれていて、とにかくおしゃれ！ボールチェーンもブラックで統一されており、全体に高級感があります。

サイズは約全長6cm。バッグなどに付けてもほどよく存在感があり、アクセントになってくれる絶妙な大きさです♪

パカッと開けると、中にミラーが登場する仕様。個人的に感動したのは、ミラーの保護シートです。

筆者はジェルネイルをしているため、通常の保護シートは爪でつまみにくく、ピンセットなどを使って剥がすことが多いのですが、こちらはシートにしっかりつまみ部分が付いていて、とても剥がしやすい仕様になっていました。この細やかな配慮には思わず感動…！

ミラー自体も歪みなどはなく、ミニサイズながら顔のパーツくらいならしっかり映せます。リップ直しなどに使うには十分なサイズ感でした。

残りの3個も開封してみたところ、今回は「9．ブラック×ピンク」「10．ライトブルーボーダー」「11．ネイビー×ブルーチェック」「12．女子高生」に出会えました。被りもなく、なかなかの良い戦績でした♪

「10．ライトブルーボーダー」は爽やかで、これから迎える夏にぴったり。「11．ネイビー×ブルーチェック」はシックなネイビーボディとブルーチェックの組み合わせがおしゃれで、秋らしい雰囲気です。

「12．女子高生」は入学シーズンの春、「9．ブラック×ピンク」は冬のファッションにしっくりきそうな印象。思いがけず、四季をコンプリートしたような気分になれました♪

■グミもかわいいキティちゃんデザイン♪

グミの味はりんごヨーグルト。袋を開けた瞬間、りんごの香りがふんわり広がります。

グミのデザインは全部で6種類。1袋につき10個入りで、今回は3袋開封した時点でコンプリートできました！

おまけのミラーチャームだけでなく、お菓子までしっかりかわいいのがうれしいポイント。食べるたびに気分が上がる、満足度の高い食玩でした。

＊

「ハローキティ ミラーコレクション付きグミ」は、開封のワクワク感はもちろん、ミラーチャームのかわいさと実用性、お菓子の満足感までしっかり楽しめる食玩でした。

今回はお目当ての「9．ブラック×ピンク」を引けたうえに、被りなしで4種類ゲットでき、結果としてはかなり大満足。ミラーチャームはそれぞれボディカラーやデザインのテイストが異なり、集めるほどに楽しさが広がるシリーズだと感じました。

さらに、グミまでキティちゃんデザインになっているのもうれしいポイント。発売初日からかなりの争奪戦になっていたので、見かけたら即ゲットするのがおすすめです♪

気になった方は、ぜひコンビニやスーパーなどでチェックしてみてくださいね。