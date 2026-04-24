宝塚歌劇団は24日、宙組全国ツアー公演「再会/DiamondIMPULSE」を上演することを発表した。「再会」は、1999年に雪組で初演され、02年、09年と再演された大人の恋の物語で、宙組トップコンビの桜木（さくらぎ）みなとと春乃（はるの）さくらが新しい風を吹き込んで届ける。「Diamond…」は、宙組のバイタリティあふれるショーを全国ツアーバージョンで送る。公演は10月27日から、大阪・梅田芸術劇場メインホールほか、千