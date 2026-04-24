【モデルプレス＝2026/04/24】足首骨折のため活動休止中の韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が、活動を一部再開することがわかった。公式SNSを通じて発表された。【写真】足首骨折のK-POPトップアイドル、美脚スラリのミニ丈衣装◆足首骨折で活動休止中のダヒョン、東京公演から参加所属事務所は、足首の骨折のため活動を休止しているダヒョンについて、「治療とリハビリに力を入れています」