JALの「JA704J」として運用NASA（アメリカ航空宇宙局）はボーイング777旅客機をベースにした次世代「飛行科学研究所」が、旅客機からの改修を完了したと発表しました。この777-200ER「N577NA」は、実は元JAL（日本航空）機です。【写真】えっ…これが「元JAL機魔改造の様子＆現在の姿」ですこの次世代「飛行科学研究所」のベース機は、2003年から2021年までJALの「JA704J」として運用され、国際線・国内両方で運航されました。