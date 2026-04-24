大阪南港ATCにて5月16日〜7月12日の土日限定で、「名探偵プリキュア！いっしょになぞとき！はなまるかいけつフェスティバル！」が開催される。時間は9:30〜16:30。メインビジュアル同イベントでは、人気放送中の『名探偵プリキュア！』の世界観を体験できる。盗まれた「クリスタルの花」を巡るなぞときストーリーを中心に、多彩なアトラクションを展開する。ステージでは、「キュアアンサー」や「キュアミスティック」といった人気