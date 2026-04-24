東京や神奈川を中心にスーパーを展開する「オリンピック」が、牛肉加工品の原産国を事実と異なる表示で販売していたなどとして、農水省から是正指示を受けました。農水省によりますと、原産地の不適正表示があったのは関東の店舗で販売されていた「Olympicオリジナル牛プルコギ小」と「Olympicオリジナル牛プルコギ大」です。いずれの商品も牛肉の表示が「オーストラリアと国産」となっていましたが、オーストラリア産の牛