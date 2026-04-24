市販薬と成分がほぼ同じ「OTC類似薬」の自己負担を上乗せすることなどを盛り込んだ健康保険法改正案が、衆議院の厚生労働委員会で午後、採決が行われ可決される見通しとなりました。国会記者会館から中継です。中道改革連合などは、法案には不十分な点があるものの、出産費用無償化は前に進めるべきとの考えから賛成する方針です。高市総理「必要な保険給付などを適切に行い、世代間や世代内での負担の公平性を確保するということ