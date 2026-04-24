３人組歌謡グループ「純烈」リーダーの酒井一圭（５０）が２３日、東京・新宿のロフトプラスワンで行われたトークライブ「しんじゅく酒井祭〜モナキＰの証言」を開催。６月１７日に純烈がシングル「ありがとう」（Ｄ・Ｅ・Ｆタイプ）をリリースすることを発表した。カップリングにはＤタイプがメンバー３人、ＥタイプとＦタイプはそれぞれ白川と後上のソロ曲を収録予定。そして、Ｄタイプのカップリング曲の作詞を依頼した際の