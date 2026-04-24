株式会社マイナビが運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』は、20～50代の正社員600名に聞いた「睡眠と仕事に関する実態調査」の結果を発表した。今回が初めての調査である。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 正社員の約4人に1人が睡眠6時間未満。理想の平均睡眠時間は約7時間で現実と約1時間のギャップ 寝不足の原因は「仕事時間・通勤時間の負担」や「仕事・人