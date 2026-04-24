西武園ゆうえんち（埼玉県所沢市）とタカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」のコラボイベント「リカちゃん夕日の丘舞踏会in西武園ゆうえんち」が、2026年4月28日〜7月16日の期間に開催される。【画像】昭和レトロな夕日の丘商店街に溶け込むリカちゃんのキュートな世界観コラボイベントでリカちゃんが身に着けているのは、園内にある昭和レトロな商店街「夕日の丘商店街」で人気の「クリイムソーダ」をモチーフとした限定衣装