LE SSERAFIM（ルセラフィム）が、24日に公開するリードシングル「CELEBRATION」の音源の一部を公開した。22日にグループ公式チャンネルで「＃TimeToCelebrate」キャンペーンの進行状況を収めたショートフォーム動画を掲載した。公開映像には、24日に発表する「CELEBRATION」の音源一部が挿入された。「Bring Back Now」とつぶやくフレーズで始まるエネルギッシュなサウンドが入った。韓国メディアのニュースエンは24日「メロディ