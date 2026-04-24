警察官が不在の場合でも聴覚や言語などに障がいがある人に対して対応できるよう、手話通訳を介して警察署員と会話ができるシステムの利用が、20日から三重県内すべての交番と駐在所で始まりました。導入されたのは、パトロールなどの街頭活動で警察官が不在の際に、交番や駐在所を訪れた聴覚障がい者らと、警察署の間で手話通訳オペレータが同時通訳を行うものです。利用者が交番や駐在所で掲示された二次元コードをスマートフォン