元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が22日、自身のXを更新。プライベートでの“推し活”で起こったほっこりエピソードを、写真を添えて明かした。【写真】「みんな優しいな〜」柏木由紀が手にしたマイメロ、クロミなどの“戦利品”柏木は「私のiPhoneについてるマイメロのストラップを見て『お姉さん！マイメロ当たるといいですね！』と後ろの方が声をかけてくれて、コロコロクリリンがかぶったのを横から見てた方が『マイメロ