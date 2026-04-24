黒川想矢×堀越麗禾 黒川想矢と堀越麗禾が、映画『ARCO アルコ』（24日公開）の日本語吹替版で声優を務めた。「アヌシー国際アニメーション映画祭」で最高賞を受賞し、アカデミー賞にもノミネートされた本作は、2932年の未来からやってきた少年アルコと、2075年の荒廃した地球で生きる少女イリスの時を超えた友情と冒険を描く。この壮大な物語の日本語吹替版で、主人公アルコの声を担当したのは、映画『国宝』での