ほぼ「ハイブリッド専用ミニバン」へ大幅進化した「新ヴォクシー」2026年4月10日、トヨタはファミリー層を中心に高い人気を誇るミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表しました。発売は同年5月6日より全国の販売店で開始される予定です。なお、福祉車両のウェルキャブ仕様については、5月中旬頃の発売が予定されています。【画像】超カッコいい！ これが“大幅改良”版の“3列・7人乗り”ミニバン「新ヴォ