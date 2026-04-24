インスタグラムで報告2月のミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー男子モーグル代表の西沢岳人が22日、自身のインスタグラムを更新。「結婚しました」と報告すると、祝福が殺到した。夢舞台から2か月。西沢は「結婚しました。大好きな人と家族になれる事、とても幸せに思います。今後ともよろしくお願いいたします」とインスタグラムにつづった。自身とお相手の左手薬指に指輪が光る写真と、2人で笑みを浮かべてピ