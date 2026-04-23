柏木悠（超特急） 柏木悠（超特急）が23日、都内で開催された映画『プラダを着た悪魔２』ジャパンプレミアのアライバル・カーペットに登場した。【写真】満面の笑みでアライバル・カーペットに登場した柏木悠（超特急）メリル・ストリープ、アン・ハサウェイが出演する映画『プラダを着た悪魔』 。2006年に公開され、世界中の女性たちから“働く女性のバイブル”として絶大な支持を集めた。その続編となる『プラダ