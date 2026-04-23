横断歩道の上で止まるシルバーの車。ぶつかった衝撃を物語るように前がへこみ、辺りにはパーツが散乱しています。事故が起きたのは23日午前0時40分ごろ、東京・大田区の交差点です。警視庁によりますと、交差点を右折しようとしたトラックと対向車線を直進しようとしていた乗用車が衝突したということです。事故当時の状況について、トラックの男性ドライバーに話を聞くと「（乗用車は）40km/h程度だと思うが、止まりきれずにその