XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が23日、自身のインスタグラムを更新。4月27日のドジャース−マーリンズ戦（日本時間28日）で国歌を演奏すると発表した。YOSHIKIは「See you at Dodger Stadium next Monday！（来週の月曜日にドジャー・スタジアムで会いましょう！」とつづり、国歌演奏の大役を務めることを報告。英語で「YOSHIKI、4月27日のジャパン・ヘリテージ・ナイトにて、ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで国歌演