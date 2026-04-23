飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。新井日和（23＝伊勢崎）が笑顔とともに飯塚入りした。「（飼い犬の）イチロー君が17歳の誕生日を迎えたんです。まだまだ元気。ありがたいですよね」。イチロー君は新井が小1の時からいる兄同様の存在。長生きして、いつまでも新井の力になってほしい。「最近は節間、1勝はできているので、まずまずですね」。今回、持参した面白グッズは「テレ