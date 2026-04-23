ジェットスター・ジャパンは、スーパースターセールを4月24日正午から30日午後4時59分まで開催する。国内線14路線が対象で、片道運賃は2,990円から。搭乗期間は5月6日から7月16日まで。ゴールデンウィーク期間も一部対象となる。設定路線とエコノミークラス「Starter」の片道最低運賃は、以下の通り。いずれも設定席数には限りがあり、一部期間は対象外となる。燃油サーチャージなし、支払手数料や空港使用料等は別途必要となる。