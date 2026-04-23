コンクリート製水路つくり、片側交互通行に4月11日、石川県金沢市の山間部を通る県道で大規模な陥没が見つかり、通行止めが続いている問題で、石川県は7月をめどに、新たなコンクリート製の水路をつくり、片側交互通行を開始する見通しを明らかにしました。石川県金沢市二俣町を通る県道では、4月11日、深さ・幅ともにおよそ10メートルにわたる大規模な陥没が発生し、通行止めが続いています。石川県の山野之義知事は、23日開かれ