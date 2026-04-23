フィジー政府観光局は23日、フィジーへの3月の観光客数が7万1765人となり、3月の月間最多記録を更新したと発表した。2025年の同時期と比べて12％増、2024年と比べても4％増という。日本は前年比9％増で、成長をけん引している。【写真】気持ちよさそう！フィジーの海を見ながらスカイダイビングする桐山照史同局によると、フィジーは燃料供給が安定し、航空便の輸送能力が増加傾向にある。世界の旅行者の旅行先選びが厳しくな