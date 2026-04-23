窃盗の疑いで、新潟市北区に住む解体工の男（47）が23日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は3月24日午前1時半頃から2時頃までの間、聖籠町にある中古車販売会社の敷地内に置かれていたアルミホイール付きタイヤなど4点（時価計約2万2000円相当）を盗んだ疑いです。また、3月28日午前2時頃から2時半頃までの間、同じ場所でアルミホイール付きタイヤなど4点（時価計約2万2000円相当）を盗んだ疑いです。会社