NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。日本ハムは福島蓮投手を1軍登録しました。福島投手は昨季8試合の先発で5勝、防御率2.25をマーク。今季初昇格です。ファームでは4試合の先発で1勝1敗、防御率1.31を記録。この日は楽天戦に先発予定です。