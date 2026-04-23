モデルでタレントの斎藤恭代（30）が23日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。淡い紫色の浴衣姿を披露した。「20歳の時仕立ててもらった博多織の浴衣」「もんじゃ」「屋形船いいねぇ〜」とつづり、淡い紫色の浴衣に白い帯姿で、屋形船でもんじゃ焼きに舌鼓を打っている写真などをアップした。斎藤は、ご当地アイドル10人組「いちご姫」のリーダーとして活躍。「2017ミス・アース日本代表」選出を機にアイドル