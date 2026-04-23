JFE晴れの国スタジアム 岡山県総合グラウンドのスポーツの森広場で、5月16日に「第53回岡山春の子どもまつり」が開催されます。岡山大学、岡山理科大学、就実大学、ノートルダム清心女子大学の児童文科系サークルの学生で構成する実行委員会が主催し、子どもたちが屋外でのびのびと遊べる催しを準備します。 岡山県内の子どもたち約700人と保護者の来場を見込んでいて、芝生広場のステージでは、集