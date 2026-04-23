◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャース・大谷翔平選手の連続試合出塁記録が『53試合』でストップしました。大谷選手は前日22日の第4打席でショートへの内野安打を放ち、ショーン・グリーン氏に並ぶ球団歴代2位タイの53試合連続出塁を記録。デューク・スナイダー氏が持つ『58試合』まで残り5試合に迫っていました。この日も投打二刀流の「1番・投手兼DH」で出場した大谷選手は、初回先頭で迎