女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の１人息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんが、将来の進路について語った。ジャガーのＹｏｕＴｕｂｅで２３日までに生配信の動画がアップ。その中で視聴するファンから「ＪＪ君将来何になるの？」との質問が寄せられた。現在は米国の学校で学ぶ大維志くん。「いや〜、わかんないね」としながら「起業してみたいなっていう自分の気持ちはある」と説明。「けど一発目から起業しても成