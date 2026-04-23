お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト生出演。事務所の後輩芸人、ドランクドラゴン鈴木拓（50）を絶賛した。小木と鈴木は事務所の先輩後輩で大の仲良し。小木は「俺は拓と仲良い人を信じてるのね。拓も人柄的にバカにされたり、いろいろやられて。あいつ、そうやって生きてきたから分かるんだよね。（人が）なめてるかを。あいつも気にして