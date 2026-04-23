約1か月にわたり男性の遺体を自宅に放置したとして、22日夜遅く、五城目町の64歳の男が逮捕されました。警察の調べに対し、男は「亡くなったのは弟だ」と話しているということです。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、五城目町馬場目の無職 佐々木芳孝容疑者64歳です。五城目警察署の調べによりますと、佐々木容疑者は先月下旬から今月22日まで、男性の遺体を自宅に放置した疑いがもたれています。近くに住む人から「容疑者の弟の姿