CBCの中村彩賀アナウンサー（25）が22日、自身のインスタグラムを更新。レアなメガネ姿を公開した。「自分で前髪切ったら切りすぎちゃったとき笑」とつづり、黒のラフなパーカースタイルにメガネをかけたキュートな自然体ショットを公開した。この投稿に、ファンからは「一段と可愛い」「お母さんに似てますね」「アラレちゃんみたい」「メガネも素敵です」「前髪可愛いですよ」「メガネちゃん似合う」などの声が寄せられ