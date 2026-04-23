「本日は新春スペシャルライブにようこそお越しくださいました。半崎美子です、拍手でお迎えください――」年明け、かつてマイナス40度を記録した“日本一寒い街”にあるイオン旭川永山店で半粼美子（45）は、歌い始めた――。札幌から泊まりがけで駆けつけた家族連れや、深夜から並んだ熱烈なファン、そして吹き抜けのテラスに偶然居合わせた買い物客が彼女の歌声に魅了され、折り重なるようにして聴き入っている。冒頭のア