イクヨは続伸している。２２日の取引終了後、サービスロボットスタートアップ企業のＳｅｎｘｅｅｄＲｏｂｏｔｉｃｓ（センシードロボティクス、東京都港区）と製造現場におけるヒューマノイドロボットの社会実装及び新事業創出を目指す包括的業務提携を締結したと発表しており、材料視した買いが集まっている。センシードロボティクスは中国ＵＢＴＥＣＨ社などと深いネットワークを持つ。