「カレンダーを作るのは初めて。いつか作れたらいいなと思っていたのでうれしかったですし、いろんな自分を届けられると思いました!」【写真】『ゴジュウウルフ』冬野心央の超絶美麗カレンダーと話すのは、2月まで放送されていた『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』でゴジュウウルフ／遠野吠を演じた冬野心央。“レッド”を演じきって「役とともに成長できました!」「戦隊ではどちらかというと近寄りがたい役柄だったのですが、