いまや日常的な娯楽として定着したスマートフォン向けマンガアプリ。大手各社が利便性の向上や多彩な施策を打ち出す一方、ユーザー獲得の軸は今も「無料話」や「独占配信」が中心で、サービス間の決定的な差は見えにくい。そうした中、LINEマンガが今年2月、“読む”以外の接点を模索する新機能を投入した。生成AIを通じてマンガのキャラクターとリアルタイムで対話できるサービスだ。登場以降、Z世代を中心に支持を集め、累計メ