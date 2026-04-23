日本時間８時００分に韓実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）08:00 予想1.0%前回-0.2%（前期比) 予想2.7%前回1.6%（前年比)