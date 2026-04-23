「一島まるごと」日米の訓練施設鹿児島県大隅諸島に属する馬毛（まげ）島。南北に約4.5km、東西に約2.7kmというこの小さな島では、’23年から昼夜を分かたず急ピッチで工事が進められている。石垣島や宮古島など、島内に自衛隊の基地や駐屯地が建設された例はあるが、馬毛島がそれらと大きく異なるのは「島がまるごと自衛隊の基地となる」点だ。上の写真は今年３月中旬に撮影した馬毛島だ。最大の特徴である2450ｍの主滑走路と、18