テレビ東京で23日、ドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00）の第3話が放送される。【場面写真】憧れの女子とベッドで…手を握り合う鈴木福原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。1巻表紙の「クソムシが」という吹き出しで知られる。鈴木福とあのがダブル主演を務める。春日高男（鈴木）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神