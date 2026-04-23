タレント安田美沙子が22日、インスタグラムを更新。44歳の誕生日を家族で過ごしたことを投稿した。安田は「次男の送迎、ラジオ、パパの展示会とピャーって時間がすぎる」としながらも、デザートプレートを手にする写真などをアップし「母と双子の弟も奇跡的にランチだけできました。やっぱりふたごに会うと安心する」と記した。15年にファッションデザイナーと結婚し、2児の母である安田は「めまぐるしいし、まだまだ新1年生と、新