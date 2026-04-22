◇セ・リーグ中日1―5巨人（2026年4月22日前橋）中日先発のドラフト2位・桜井頼之介（東北福祉大）は3回6安打4失点（自責3）で2敗目を喫した。2回に先頭への四球から1死一、三塁とし、佐々木に先制の右前適時打。2死後には石塚の三塁打で追加点を許すなど、この回4点を失った。3回を投げたところで、4回の打席で代打を送られて降板。ルーキー右腕は「役割を果たせなかった。凄く悔しい」と唇を噛んだ。