熊本地震から10年で、復興のシンボル熊本城と高級外車「ポルシェ」の特別コラボ展が19日、ありました。このイベントは、「ポルシェセンター熊本」が主催したもので、伝統と革新を哲学とするポルシェと熊本城が共演する一夜限りの企画でした。 ライトアップされた天守閣を背景に、1957年製ポルシェ初のスポーツカー356から2026年式最新の911などブランドの歴史と未来を象徴する6台のモデルが展示されました