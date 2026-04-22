きょう午後、岩手県大槌町で発生した山林火災は、現在も燃え続けていて、およそ2000人に避難指示が出されています。きょう午後2時前、岩手県大槌町小鎚で、のり面が燃える火事があり、住宅など建物5棟が焼け、火は山林に燃え移りました。さらに東へおよそ10キロ離れた大槌町吉里吉里でも別の山林火災が発生し、地元の消防や防災ヘリコプターが消火活動にあたり、岩手県は午後4時に自衛隊に災害派遣を要請しました。大槌町は午後7時