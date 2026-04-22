マンチェスター・ユナイテッドからバルセロナへレンタル中のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就は依然として不透明なようだ。21日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。マンチェスター・ユナイテッドで生え抜きの10番として活躍していたラッシュフォードだが、ルベン・アモリム前監督の構想から外れ、昨シーズン後半はアストン・ヴィラへレンタル移籍。昨年夏にバルセロナへ買い取りオプシ