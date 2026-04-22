熊本地震から10年「あのとき私は、これから私は」。前震と本震の間に生まれた男の子を紹介します。ことし10歳の誕生日を迎えました。困難を乗り越え家族と歩んだ成長の記録です。西原村で暮らす松村咲空くん。両親と妹の4人家族です。■咲空くん「今も昔もだけど、モササウルスが一番好きです」「これがアンモナイトじゃないかって言われたんですよ」 3歳の頃から恐竜が大好きな咲空くん。■ 母・知穂さん「これだけ好きなも