【モデルプレス＝2026/04/22】女優の岡田結実が4月21日、自身のInstagramを更新。私服ショットを披露し、注目を集めている。【写真】人気芸人の25歳娘「スタイルが変わってないのすごい」ミニスカ×ロングブーツコーデ◆岡田結実、美脚際立つ私服ショット公開岡田は「久しぶりの私服〜」とつづり、私服ショットを数枚投稿。ミントグリーンのニットカーディガンに、白のミニスカート、ダークブラウンのロングブーツを合わせた春らし