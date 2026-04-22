SIMフリースマホ「OPPO A3 5G CPH2639」がAndroid 16に！オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は21日、同社が展開している「OPPO」ブランドにおいて5Gやおサイフケータイ（FeliCa）に対応したエントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A3 5G」の日本のオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）「OPPO A3 5G（型番：CPH2639）」（OPPO Mobile Telecommunications製）に対して最新プラットフォーム「Android 1