Little Glee Monsterが、両A面シングル『一輪 / Pages』『Pages / 一輪』を6月10日にCDリリースする。 （関連：『LUNATIC FEST. 』、KAT-TUN、ももクロ……幕張エリアで多数ライブ開催、幅広いジャンルのファンが集結） 本作には、TBS系日曜劇場『GIFT』挿入歌「一輪」と、TVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』オープニングテーマ「Pages」に加え、カップリング2曲を含む全4曲が収録される。なお「一輪