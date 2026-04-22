夏を先取り。名古屋の名物ビアガーデンがオープンしました。 【写真を見る】早くも名古屋で｢ビアガーデン｣オープン！ 市場直送の魚介やお値打ちな“未利用魚”を提供 ｢生きた魚が泳いでいて、新鮮｣ 名古屋･中村区 柳橋中央市場 2011年から始まった柳橋中央市場の屋上ビアガーデンが22日、リニューアルオープンしました。 ｢市場まるごと屋上へ｣をコンセプトに、市場直送の魚介などが